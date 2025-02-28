Orion Turtle Chips Marketlerden Toplatılıyor

ORION TURTLE CHIPS ÜRÜNLERİ TOPLATILIYOR

Yurt dışında en çok tercih edilen cips markalarından biri olan Orion Turtle Chips’in ‘Tatlı Mısır Aromalı’ ürünleri, ciddi sağlık sorunları sebebiyle geri çağrılmaya başlandı. Tüketiciler, ürünlerin süt, soya ve buğday izleri taşıyabileceği gerekçesiyle bu cipslerin tüketilmemesi konusunda uyarıldı. Gıda güvenliği denetçileri, 2,50 sterlin fiyatla satılan bu cips markasının bazı bileşenlerinin alerji riskini artırdığını bildirdi.

GIDA GÜVENLİĞİ DENETÇİLERİNDEN UYARI

Bu cipsleri üreten Unisnacks Europe Ltd., geri çağrılmanın yalnızca 10 Nisan 2025 ve 24 Nisan 2025 tarihli son kullanma tarihlerine sahip 80 gramlık paketleri kapsadığını açıkladı. Tüketicilere, bu üründen kaynaklanan sağlık sorunları olabileceği ve hassasiyet göstermeleri gerektiği uyarısında bulunuldu. Sorun yaşayan tüketicilerin fiş ibraz etmeksizin para iadesi alabilecekleri de belirtildi.

PARA İADESİ VE UYARI BİLDİRİLERİ

İngiltere’nin Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan duyuruda, ürünün satıldığı her perakende mağazasında uyarı bildirilerinin yayınlanacağı bildirildi. Bu bildirimler, tüketicilere geri çağırma sebebini ve iade süreçlerini açıklayacak.

ALERJİ REAKSİYONLARI VE ETKİLERİ

Süt, soya ve buğday gibi alerjenler bazı bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Süt tüketemeyenler, ya inek sütündeki proteinlere alerjik tepki gösteriyor ya da laktoz intoleransı nedeniyle sindirim sorunları yaşıyor. Bu durum, döküntü, kaşıntı, mide krampları, kusma ve ishal gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Şiddetli vakalarda ise anafilaksi gelişebiliyor. Ayrıca, çölyak hastalığı bulunan bireyler, glüteni sindiremeyen otoimmün bir rahatsızlık yaşamakta ve bu durum ciddi semptomlara yol açabiliyor. Dünya genelinde her 100 kişiden birinin çölyak hastalığından etkilendiği tahmin ediliyor.