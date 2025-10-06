Orionid Meteor Yağmuru 22 Ekim’de Zirveye Ulaşacak

ORİONİD METEOR YAĞMURU YAKLAŞIYOR

Gökyüzü, dünya genelinde izlenebilecek Orionid meteor yağmuru ile aydınlanıyor. NASA, bu meteor yağmurunu “yılın en güzel meteor yağmurlarından biri” olarak nitelendiriyor. Meteor yağmurunun bu yıl 2 Ekim ile 12 Kasım tarihleri arasında aktif olacağı belirtildi ve en yoğun anlarının 22 Ekim gecesi ertesi sabah erken saatlere kadar devam edeceği bildirildi.

METEOR YAĞMURUNUN KAYNAĞI

Meteorların kaynak noktasının Orion takımyıldızı olduğu düşünülüyor. Orionid meteor yağmuru, Dünya’nın Halley kuyrukluyıldızının arkasında kalan enkaza girmesiyle gerçekleşiyor. Bu enkaza ait parçalar, saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla Dünya atmosferine giriş yapıyor. Atmosferle sürtünme sonucu bu parçalar buharlaşıyor ve gözle görülür ışık çizgileri oluşturuyor. Bu ışık doğruları gökyüzünde birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebiliyor.

DİĞER METEOR YAĞMURLARIYLA İLİŞKİSİ

Orionid meteor yağı, Halley Kuyrukluyıldızı’ndan kopan parçaların oluşturduğu iki meteor yağmurundan biri. Diğer yağmur ise daha önceki bir tarihte, Mayıs civarında görünen Eta Aquariids olarak adlandırılıyor. Orionid meteor yağmurunun ekim ve kasım ayları arasında aktif olabileceği kaydediliyor. Ancak, en iyi gözlem zamanının 22 Ekim gecesi ile 23 Ekim sabahı olduğu ifade edildi.

Meteorları izlemek için gece gökyüzünde parlak yıldızlar varsa gözlemlenebiliyor. İlk yapılması gereken, mümkün olduğunca az ışık kirliliği olan ve karanlık bir yer bulmak. NASA, şehirlerden ve sokak lambalarından uzak bir yer seçilmesini ve hava koşullarına hazırlanılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca, “Karanlıkta 30 dakikadan kısa bir sürede gözleriniz uyum sağlayacak ve meteorları görmeye başlayacaksınız” deniyor. Kuzey yarımküredeyseniz güneydoğuya, güney yarımküredeyseniz kuzeydoğuya bakmanız öneriliyor. Teleskopa gerek yok; koşullar uygunsa meteor yağmurunu çıplak gözle görmek mümkün.