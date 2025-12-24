Orkun Kökçü Hakem Eleştirilerini Gündeme Getirdi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki açılış maçında, Vaclav Cerny’nin son dakikada attığı golle Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek kupaya galibiyetle başladı. Maçın ardından Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, hakemlerin kendisine karşı takındığı tutumdan şikayetçi oldu. İşte detaylar…

DAHA İYİ SONUÇLARLA GERİ DÖNECEĞİZ…

Orkun Kökçü, “Çok iyi başladık, kontrol bizdeydi. Hakimiyet bizdeydi. Sonda da güzel bir son dakika golüyle… O daha da keyifli oldu. Galibiyet, 3 puan, derbi önemli. Sezon içinde bazı talihsizlikler oldu. Bu yılı 2 galibiyetle kapatmak güzel oldu. Kısa bir tatil, sonra Antalya kampı olacak. Orada iyi hazırlayacağız kendimizi ikinci yarıya. Daha iyi performans ve sonuçlarla döneceğiz.” ifadelerini kullandı.

PSİKOLOJİMİZİ BOZUYOR! HEMEN KIRMIZI OLUR MU?

Kökçü, “Geçen Fenerbahçe maçında kırmızı gördüm, evet doğru olabilir. Trabzon maçında normal müdahalede, hemen bir kırmızı olur mu! Bu da futbolcunun psikolojisini bozuyor. Maçta gireceğim korkuyorum. Hakem haklıysa atabilir ama hemen VAR’a gidiyorlar. El Bilal aşile basıyor ama ertesi gün Fenerbahçe maçında oluyor, yok. O da psikolojimizi bozuyor. Öyle bir kararı görünce kendimi tutuyorum. O da yüzde yüz oynamama engel oluyor. Bir çözümünü buluruz inşallah.” şeklinde açıklamada bulundu.