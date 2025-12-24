Orkun Kökçü Hakemlere Dikkat Çekti Maç Sonrası

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Vaclav Cerny’nin son dakikada attığı golle Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlangıç yaptı. Takımın orta saha oyuncularından Orkun Kökçü, maç sonrası hakemlerin tutumunu eleştirdi. İşte detaylar…

GALİBİYETİ SIRALADI

Orkun Kökçü, “Çok iyi başladık, kontrol bizdeydi. Hakimiyet bizdeydi. Sonda da güzel bir son dakika golüyle… O daha da keyifli oldu. Galibiyet, 3 puan, derbi önemli. Sezon içinde bazı talihsizlikler oldu. Bu yılı 2 galibiyetle kapatmak güzel oldu. Kısa bir tatil, sonra Antalya kampı olacak. Orada iyi hazırlayacağız kendimizi ikinci yarıya. Daha iyi performans ve sonuçlarla döneceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

HAKEM TARTIŞMASI

Orkun Kökçü, “Geçen Fenerbahçe maçında kırmızı gördüm, evet doğru olabilir. Trabzon maçında normal müdahalede, hemen bir kırmızı olur mu! Bu da futbolcunun psikolojisini bozuyor. Maçta gireceğim korkuyorum. Hakem haklıysa atabilir ama hemen VAR’a gidiyorlar. El Bilal aşile basıyor ama ertesi gün Fenerbahçe maçında oluyor, yok. O da psikolojimizi bozuyor. Öyle bir kararı görünce kendimi tutuyorum. O da yüzde yüz oynamama engel oluyor. Bir çözümünü buluruz inşallah.” ifadelerini kullandı.

