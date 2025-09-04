Orkun Kökçü, Kadroda Yok. Merak Ediliyor

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Maç öncesi açıklanan ilk 11’lerde dikkat çeken bir eksiklik görüldü. Genç futbolcu Orkun Kökçü’nün kadroda olmaması taraftarların merakını artırdı. Kökçü’nün neden forma giymediği, sakatlık ya da ceza gibi durumların olup olmadığı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Gürcistan ile Türkiye arasında gerçekleşecek mücadelede bu durum ön plana çıktı. A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde sahne alıyor. E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele eden ay-yıldızlılar, ilk maçını deplasmanda Gürcistan’a karşı oynayacak. Bu karşılaşma, grup aşamasında kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Milliler, galibiyetle moral kazanmayı ve Dünya Kupası yolundaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN İSTATİSTİKLERİ

Türkiye ile Gürcistan, toplamda 6 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde milli takımımız, 4 galibiyet alarak rakibine üstünlük sağladı. Hedef, bu istatistiği geliştirerek elemelerin ilk maçında avantajlı bir başlangıç yapmak. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Gürcistan – Türkiye karşılaşması, grup aşamasında belirleyici bir maç niteliği taşıyor. Mücadelenin başlama saati ve yayınlanacağı kanal, taraftarların en çok merak ettiği detaylar arasında yer alıyor.

Milli futbolcu Orkun Kökçü, teknik direktör Vincenzo Montella’nın tercihleri nedeniyle maça ilk 11’de başlamadı. Ancak Kökçü, yedekler arasında yer alıyor ve maçın ilerleyen dakikalarında forma giymesi mümkün olabiliyor. Gürcistan takımının kadrosu ise şu şekilde: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze. Türkiye’nin kadrosu ise: Uğurcan, Mert, Abdülkerim, Merih, Eren, İsmail, Hakan, Kerem, Arda, Yunus, Kenan.