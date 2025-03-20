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Orkun Kökçü Rövanş Maçında Cezalı Durumda

MAÇTAN KÖTÜ HABER

A Milli Takım, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turundaki ilk karşılaşmasında Macaristan’la karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, Orkun Kökçü’nün kötü haberiyle sarsıldı. Maçın 9. dakikasında attığı şık golle takımını 1-0 öne geçiren Orkun, 41. dakikada Zsolt Nagy’e yaptığı faul sonucunda sarı kart gördü. Bu durum, onu rövanş maçında cezalı duruma düşürüyor.

RÖVANŞ MAÇI TARİHİ

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 23 Mart Pazar günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da gerçekleşecek. Turu geçen ekip, UEFA Uluslar A Ligi’nde yer alma hakkını kazanacak.

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