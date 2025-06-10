Orlando Bloom, Londra’da tedavi gördü

ÜNLÜ AKTÖR ORLANDO BLOOM’UN KAN TEMİZLEME TEDAVİSİ

Ünlü aktör Orlando Bloom, kanındaki mikroplastik ve toksinleri temizleme amacıyla Londra’da tartışmalı bir tedavi sürecine girdi. “Yüzüklerin Efendisi” ve “Karayip Korsanları” serileriyle tanınan 48 yaşındaki Bloom, özel bir sağlık merkezinde yaklaşık 10 bin sterlin değerindeki tedavi için 2 saat boyunca işlem gördü. Sosyal medya hesabında tedavi sırasında rahat bir şekilde görüntülendiği bir fotoğraf paylaştı.

TEDAVİYİ TANITAN YÖNTEM

Bloom’un tercih ettiği yöntem, kanı alyuvarlar ve plazmaya ayırarak plazmanın içindeki “mikroplastikler, toksinler ve iltihapları” temizleme ve temizlenen plazmanın tekrar vücuda verilmesini kapsıyor. Klinik yetkilileri, yöntemin kandaki mikroplastikleri %90 ila %99 oranında temizlediğini ve kansere yol açan iltihapları azalttığını savunuyor. Ancak tedavi ile ilgili olarak bilim insanları, iddia edilen faydaları sorguluyor.

UZMANLARDAN YORUMLAR

Exeter Üniversitesi’nden emekli profesör Edzard Ernst, bu prosedürün sağlık üzerindeki etkileri konusunda “güvenilir bir kanıt bulunmadığını” ifade ediyor. Aile hekimi Dr. Mousumi Mukherjee ise “Yan etkiler olabilir. Hastalarıma kanıt görmeden bu tedaviyi önermem” diyor. Öte yandan Clarify Clinics’in CEO’su Yael Cohen, yöntemi “zararlı toksinleri temizlemek için güvenli ve etkili” olarak savunuyor.

KARAYİP KORSANLARI’NDAN YENİ GELİŞMELER

Orlando Bloom, geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda “Karayip Korsanları” serisi ekibiyle yeniden buluşma olasılığını dile getirdi. Bloom, “Ekibi yeniden bir araya getirmek harika olurdu, ama henüz kesin bir şey yok” şeklinde konuştu. Dünya genelinde yaklaşık 4.5 milyar dolar gişe elde eden serinin altıncı filminin çekilmesi ise henüz kesinleşmedi.