Orlando Bloom, Londra’da Tedavi Yaptırdı

KAN TEMİZLEME TEDAVİSİ

Ünlü aktör Orlando Bloom, Londra’daki özel bir sağlık merkezinde kanındaki mikroplastik ve toksinleri temizlemek amacıyla iki saat süren bir tedaviye girdi. Bu tedavi, yaklaşık 10 bin sterlin değerinde ve oldukça tartışmalı bir yöntem olarak öne çıkıyor. “Yüzüklerin Efendisi” ve “Karayip Korsanları” serileriyle tanınan 48 yaşındaki Bloom, tedavi sürecinde oldukça rahat olduğu bir fotoğrafı sosyal medya platformunda paylaştı. Seçtiği yöntem, kanı alyuvarlar ve plazmaya ayırarak, plazma içindeki “mikroplastikler, toksinler ve iltihapları” temizleyip bu sıvının vücuda geri verilmesini kapsıyor. Klinik yetkilileri ise bu yöntemin kandaki mikroplastikleri %90 ila %99 oranında temizlediğini ve kansere sebep olabilecek iltihapları azalttığını dile getiriyor.

Öte yandan, bilim insanları bu tedavinin iddia edilen yararlarını sorguluyor. Exeter Üniversitesi’nden emekli profesör Edzard Ernst, bu prosedürün sağlık üzerindeki etkilerine dair “güvenilir bir kanıt bulunmadığını” ifade ediyor. Aile hekimi Dr. Mousumi Mukherjee de “Yan etkiler olabilir. Hastalarıma kanıt görmeden bu tedaviyi önermem” şeklinde konuşarak tedaviye karşı duyduğu endişeleri dile getiriyor. Ancak Clarify Clinics’in CEO’su Yael Cohen, bu yöntemin “zararlı toksinleri temizlemek için güvenli ve etkili” olduğunu savunuyor.

Bloom, geçtiğimiz hafta yer aldığı bir programda “Karayip Korsanları” serisi ekibiyle yeniden bir araya gelme olasılığını ima etti. Bloom, “Ekibi yeniden bir araya getirmek harika olurdu, ama henüz kesin bir şey yok” diyerek projeye dair belirsizliği vurguladı. Dünya genelinde yaklaşık 4.5 milyar dolar gişe hasılatı elde eden bu serinin altıncı filminin çekilip çekilmeyeceği ise hala kesinleşmedi.