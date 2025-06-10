Orlando Bloom, Mikroplastik Temizliği Yaptırdı

ÜNLÜ AKTÖR ORLANDO BLOOM’UN YENİ TEDAVİSİ

Ünlü oyuncu Orlando Bloom, kanındaki mikroplastik ve toksinlerden kurtulmak amacıyla Londra’da yaklaşık 10 bin sterlin değerindeki tartışmalı bir tedaviye başladı. “Yüzüklerin Efendisi” ve “Karayip Korsanları” gibi popüler serilerin yıldızı olan 48 yaşındaki Bloom, Londra’daki Clarify Clinics’te iki saat süren bir işlemle kanını temizletti. Tedavi sırasında oldukça rahat göründüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

KAN TEMİZLEME YÖNTEMİ VE TARTIŞMALAR

Bloom’un tercih ettiği yöntem, kanı alyuvarlar ve plazmaya ayırarak, plazmadaki “mikroplastikler, toksinler ve iltihapları” temizleyip sonrasında vücuda geri verilmesini içeriyor. Klinik yetkilileri, bu yöntemin kandaki mikroplastikleri %90 ila %99 oranında temizlediğini ve kansere yol açan iltihaplanmaları azalttığını iddia ediyor. Ancak, bilim insanları bu tedavinin iddia edilen faydalarını sorguluyor. Exeter Üniversitesi’nden emekli profesör Edzard Ernst, bu prosedürün sağlık üzerindeki etkilerine dair “güvenilir bir kanıt bulunmadığını” dile getiriyor. Aile hekimi Dr. Mousumi Mukherjee de “Yan etkiler olabilir. Hastalarıma kanıt görmeden bu tedaviyi önermem” diyor.

CLARIFY CLINICS YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Clarify Clinics’in CEO’su Yael Cohen ise bu yöntemi, “zararlı toksinleri temizlemek için güvenli ve etkili” olarak savunuyor. Tedaviye yönelik tartışmalar sürerken, Orlando Bloom, geçtiğimiz hafta katıldığı bir etkinlikte “Karayip Korsanları” serisi ekibiyle yeniden bir araya gelme ihtimalinden bahsetti. “Ekibi yeniden bir araya getirmek harika olurdu, ama henüz kesin bir şey yok” şeklinde konuştu. Dünya genelinde yaklaşık 4.5 milyar dolar gişe elde eden serinin altıncı filminin çekilip çekilmeyeceği ise henüz kesinlik kazanmış değil.