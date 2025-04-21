Orlando’dan Atlanta’ya Uçakta Yangın

ABD’DE UÇAK MOTORU ALEV ALDI

ABD’nin Florida eyaletindeki Orlando Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapacak olan bir uçağın motorunun alev alması sonucu 282 yolcu tahliye edildi. CNN’in aktardığına göre, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Delta hava yolu şirketi, “Airbus A330” model uçağın motorunun alev almasıyla ilgili bilgi verdi. Açıklamada, 282 yolcunun bulunduğu uçağın, Orlando Uluslararası Havalimanı’ndan Georgia’daki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı seferi için kapıdan ayrılmasının hemen ardından iki motorundan birinin alev aldığı belirtildi.

İLK YARDIM EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Açıklamalara göre, havalimanındaki ilk yardım ve itfaiye ekipleri, motorun egzoz borusundan çıkan alevlere müdahale etti. 282 yolcunun acil durum kaydıraklarıyla güvenli bir şekilde tahliye edildiği de ifade edildi. Delta hava yolu şirketi, tahliye edilen yolcuların başka bir uçakla Atlanta’ya yönlendirileceğini duyurdu. Ayrıca, FAA, olayda yaralanan ya da ölen kimse olmadığını bildirerek, olaya ilişkin bir soruşturma başlattı.

ABD’DE UÇAK KAZALARI ARTIYOR

FAA, geçtiğimiz günlerde Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines’a ait bir yolcu uçağı ve “Black Hawk” tipi bir askeri helikopterin çarpışma bilgisi paylaşmış, bu kazada 67 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. 1 Şubat’ta Philadelphia’da bir hava ambulansının alışveriş merkezi yakınlarına düşmesi sonucunda uçaktaki 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Ayrıca, 17 Şubat’ta Delta Hava Yolları’na ait bir yolcu uçağı, Kanada’nın Ontario eyaletindeki bir havalimanına inişi sırasında ters döndü. Bu uçakta 80 yolcu bulunuyordu ve bunlardan 18’i yaralanmıştı.