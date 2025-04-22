Orlando Havalimanı’nda Uçak Yangını

UÇAK MOTORUNDA ALEV ÇIKTI

ABD’nin Florida eyaletinin Orlando Uluslararası Havalimanı’ndan kalkıyor olan bir uçağın motorunun alev alması sonucu toplamda 282 yolcu tahliye ediliyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Delta Hava Yolu şirketi, olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, 282 yolcunun bulunduğu ‘Airbus A330’ model uçağın, Orlando Uluslararası Havalimanı’ndan Georgia’daki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı’na doğru hareket etmesinden kısa bir süre sonra iki motorundan birinin alev aldığı bildirildi.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Havalimanında bulunan ilk yardım ve itfaiye ekipleri, motorun egzoz borusundan alev almasının ardından yangınla müdahale etti. Olay sonrasında 282 yolcu, acil durum kaydırakları kullanılarak tahliye edildi. FAA, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadan gerçekleşen bu olayla ilgili olarak bir soruşturma başlattı.