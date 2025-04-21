Orlando Havalimanı’nda Uçak Yangını

FLORİDA’DA BİR UÇAKTA MOTOR ALEV ALDI

ABD’nin Florida eyaletindeki Orlando Uluslararası Havalimanı’ndan kalkmak üzere hazırlanan bir yolcu uçağının motoru alev aldı. Uçaktaki 282 yolcu, acil durum kaydırakları ile güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma gerçekleşmedi.

OLAY DELTA HAVAYOLLARI UÇAĞINDA MEYDANA GELDİ

Federal Havacılık İdaresi’nden alınan bilgilere göre, olay Delta Havayolları’na ait Airbus 330 tipi bir uçağın Georgia eyaletindeki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı’na gitmekte olduğu sırada meydana geldi. Uçak kalkış kapısından ayrıldıktan sonra iki motorundan biri kesin bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yolcuların panik anları amatör kameralar tarafından kaydedildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tahliye SONRASI YOLCULAR YENİ UÇAKLA GÖTÜRÜLDÜ

Delta Havayolları, tahliye edilen yolcuların başka bir uçakla Atlanta’ya götürüleceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri, son dönemlerde yaşanan havacılık kazalarıyla dikkat çekiyor. 29 Ocak’ta bir yolcu uçağı, iniş esnasında bir askeri helikopterle çarpışarak Potomac Nehri’ne düştü ve 67 kişi hayatını kaybetti. 1 Şubat’ta bir ambulans uçak, Philadelphia yakınlarındaki bir alışveriş merkezinin üzerine düştü ve 7 kişi yaşamını yitirdi. 17 Şubat’ta bir Delta Havayolları uçağı, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında ters döndü ve 18 kişi yaralandı. Son olarak, 11 Nisan’da bir helikopter New York’taki Hudson Nehri’ne düştü ve burada bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.