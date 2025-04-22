Orlando Havalimanı’nda Uçak Yangını Oldu

ABD’nin Florida eyaletindeki Orlando Uluslararası Havalimanı’nda bir yolcu uçağının motoru yanmaya başladı. Olay sırasında uçaktaki 282 yolcu acil durum kaydırakları ile tahliye edildi ve herhangi bir ölü veya yaralı olmadığı belirtildi.

UÇAKTA PANİK ANLARI

Orlando Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan bu korkutucu olay, Delta Havayolları’na ait Airbus 330 tipi bir uçağın Georgia eyaletindeki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere kapıdan hareket etmesinin ardından gerçekleşti. Uçaktaki yolculardan birinin motorunun alev almasıyla tahliye işlemleri başlatıldı. Olay anındaki panik, amatör kameralar tarafından kaydedildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Delta Havayolları, tahliye edilen yolcuların başka bir uçakla Atlanta’ya gönderileceğini açıkladı.

ARDI ARKASI KAZALAR

ABD, son günlerde meydana gelen ardışık havacılık kazalarıyla dikkat çekiyor. 29 Ocak’ta, Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağı, iniş sırasında bir askeri helikopterle çarpışarak Washington D.C. yakınlarındaki Potomac Nehri’ne düştü ve 67 kişi hayatını kaybetti. 1 Şubat’ta, ambulans bir uçak Philadelphia’da bir alışveriş merkezi yakınlarına düştüğünde 7 kişi yaşamını yitirdi. 17 Şubat’ta ise Delta Havayolları’na ait bir yolcu uçağı Kanada’nın Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’na iniş sırasında ters döndü, bu kazada 18 kişi yaralandı. Son olarak, 11 Nisan’da bir helikopter New York kentindeki Hudson Nehri’ne düştü ve içeride bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.