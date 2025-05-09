Orman Benim Etkinliği Devrekani’de Yapıldı

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Kastamonu’da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın organize ettiği “Orman Benim” etkinliği, Devrekani’de Beyler Barajı çevresinde gerçekleştirildi. Bu önemli etkinliğe ilçe protokolü, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve birçok vatandaş katıldı. Etkinlikte, çevre temizliği çalışmaları yapılırken, doğayı koruma ve orman bilincini artırmaya yönelik birçok mesaj verildi.

ÇEVRE BİLİNCİNE VURGU

Kaymakam Hüseyin Çamkerten etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu tür etkinlikler, çevre bilincinin gelişmesi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmamız açısından büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı. Bu tür organizasyonların, toplumsal farkındalığı artıracak adımlar atılmasına zemin hazırladığı belirtiliyor.