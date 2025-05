“Orman Benim” Kampanyası Yakakent’te Düzenlendi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NDAN FARKINDALIK KAMPANYASI

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Orman Benim” kampanyası kapsamında orman yangınlarının önlenmesine dikkat çekti. Kampanya, bu amaçla Samsun’un Yakakent ilçesinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Çamgölü Mesire Alanı’nda düzenlendi.

SADIK OKUR’UN ÖRNEK DAVRANIŞI

Etkinliğe katılan 81 yaşındaki Sadık Okur, çevreye olan duyarlılığı ile dikkat çekti. Okur, etkinlikte yer alarak çöp topladı ve katılımcılardan takdir topladı. Evli ve üç çocuk babası olan Okur, Yakakent İlçe Kaymakamı Selver Esra Arık ve Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu tarafından çevre bilinci ve örnek davranışından dolayı tebrik edildi.

ÇEVRE KORUMA BİLİNCİ

Sadık Okur, çevreyi koruma bilincinin her an hayatın bir parçası olması gerektiğini belirtti. “Bugün yaptığımız gibi her zaman ormanlarımızı temiz tutmalı ve korumalıyız. Ne yazık ki bazen bilinçsizce ormanlarımız ve çevremiz kirletiliyor. Çöp toplamak önemlidir ancak en önemlisi kirletmemektir. Gelecek nesillere örnek olmalıyız,” diyerek bu konuda önemli bir mesaj verdi.