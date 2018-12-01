Orman: Beşiktaşlı olmak ayrıcalıktır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman, Beşiktaş dergisinin Aralık sayısındaki yazısında, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Noveç’in Sarpsborg takımını 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmelerinin önemine dikkati çekti.

Galibiyetin, gruptan çıkma adına umutlarını güçlendirdiğini aktaran Orman, “Kenetlenerek terimizin son damlasına kadar mücadele ettiğimizde, neleri başarabileceğimizi göstermesi açısından bu galibiyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, her camianın zaman zaman zor günler geçirdiğini hatırlatarak, şunları dile getirdi: “Aile olmanın gereği, camia olmanın zorunluluğu, işte bu sıkıntılı günlerde futbol takımımız gibi kenetlenmektir. Ortak amacımız, Beşiktaş’ımız için tek yürek olabilmektir. Beşiktaş ailesi olarak tek yürek olmayı sürdürdüğümüzde, tarihimize yeni zaferler ekleyeceğimizden şüpheniz olmasın. Yarıştığı tüm kulvarlarda büyük hedefleri olan takımımız, bu hedeflerini sizlerin yürekten vereceği destek ve inançla gerçekleştirecektir. Sadece futbol takımımız değil, tüm takımlarımız ve hatta kulübümüz açısından da birlik ve beraberliğimiz, siyah-beyaz bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmamızı sağlayacaktır.”

“Beşiktaşlı olmak, ayrıcalıktır.” değerlendirmesinde bulunan Orman, “Beşiktaşlı olmak, ilkelerimizi oluşturan emeğe saygıdır. Beşiktaş’ımız için zaman ayıran, düşünce üreten, hizmet veren her bir siyah-beyaz sevdalısının emeğine saygımızı göstermek, bizleri güçlü bağlarla birbirimize bağlarken, bir yandan da topluma örnek davranış modelimiz olmaya devam edecektir. Topluma örnek olan bu kültürümüz, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en değerli yaşamsal öğüdümüz olacaktır.” şeklinde görüş belirtti.

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