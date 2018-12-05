Orman: Burak Beşiktaş’a ihanet etmedi

Trabzonspor’da forma giyen golcü oyuncu Burak Yılmaz ile ilgili Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Orman’ın, Burak Yılmaz transferi için yaptığı “Giderken ihanet etmedi. İyi Beşiktaşlı, ben de çok severim. Olabilir de, olmayabilir de” açıklaması camiayı heyecanlandırdı.

Ara transfer döneminde kadrosunu bir forvet alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz sesleri yeniden yükselmeye başladı.

Açıklama da en yetkili ağızdan, Başkan Orman’dan geldi.

Beşiktaş Başkanı Orman, önceki akşam bağlandığı Derin Futbol programında Burak’la ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Her dakika Burak Yılmaz konuşuluyor. Çok sevdiğimiz, Beşiktaşlı bir arkadaşımız. Beşiktaş’tan ayrılırken de bir ihanetle ayrılmadı. Çocuğu takas olarak kullandılar. Bir G.Saray maçında düştüdüşmedi diye taraftarla bir sürtüşmesi var. Burak için olur desem başka yöne çekilir, olmaz desem başka yöne. O yüzden başka bir şey demiyorum.”

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