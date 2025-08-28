Orman Fakültesi İçin Arazi Bağışı Yapıldı

ORMAN FAKÜLTESİ İÇİN TAPU DEVRİ YAPILDI

Akseki’de inşa edilecek Orman Fakültesi ve KYK yurt binası için hayırsever Vehbi Güleç tarafından bağışlanan 18 dönüm arazinin tapu devri, ALKÜDEV Vakfına aktarıldı. Bu önemli bağış ile Akseki, modern bir kampüse kavuşma yolunda ilerliyor. Bağışlanan arazinin tapu devri, 22 Mayıs 2025 tarihinde hayırsever Vehbi Güleç ile ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan arasında imzalanan protokolle gerçekleştirildi.

BAĞIŞ, YERLEŞKENİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR

Tapu devrinin ALKÜDEV Vakfına, AK Parti İlçe Başkanı Halis Gündoğdu’nun vekaletiyle gerçekleştirildiği belirtildi. Bu bağış, Akseki’deki eğitim yerleşkesinin genişlemesi için ilk adımları attı. Rektör Türkdoğan, arazinin tapu devrinin tamamlanması ile birlikte bina projeleri için çalışmaların başlatıldığını aktardı. Rektör, bağışın eğitim ve bilime büyük bir katkı sağladığını vurguladı.

TEŞEKKÜR MESAJI

Rektör Türkdoğan, “Hayırsever Vehbi Güleç tarafından bağışlanan 18 dönüm arazinin tapu devrini AK Parti İlçe Başkanı Halis Gündoğdu vekaletiyle ALKÜDEV Vakfımıza gerçekleştirdik. Kendisi ve eşi Aysel Güleç’e eğitime yaptıkları katkı için sonsuz teşekkür ederim. ALKÜDEV Vakfının kuruluşuna destek veren Kuddusi Müftüoğlu, Ahmet Cebeci ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca, vakfın kuruluşuna öncülük eden önceki dönem Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ederim. Akseki’de yapılacak Orman Fakültemiz ve KYK yurt binası; milletimize, hemşehrilerimize ve üniversitemize hayırlı olsun” diye konuştu.