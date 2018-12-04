Orman: Galatasaray’ı aramamız hata

Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Galatasaray’a dair açıklama yaptı.

Beyaz TV’ye konuşan Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği imzası taşıyan açıklama hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray’ın aranmamasının hata olduğunu dile getiren Orman, “O günün ortamı itibarıyla talihsiz bir açıklama oldu, art niyet aramamak lazım ama konunun özü, ortadaki yanlışlık. Yaptığımız hata da şu; Galatasarray kulübüyle konuşmam lazımdı. Bir iletişimsizlik oldu aramızda. Normalde Mustafa Cengiz başkanımızın haklı olduğu konu, bu açıklamayı yapmadan evvel ona iletmemiz lazımdı. Hatamız varsa budur ama bu yanlışı ortadan kaldırmaz” ifadelerini de kullandı.

Pepe’nin sezon sonuna kadar kontratı olduğunu vurgulayan Fikret Orman, “Teklif gelirse gidebilir” yorumunda bulundu.

Orman, Babel’in kıymetli bir futbolcu olduğunu ancak feda edilemeyecek bir oyuncu olmadığını belirtti, “Kimse Beşiktaş’tan büyük değildir” dedi.

Tolgay konusunda da açıklamalar yapan Orman sözlerini şöyle sürdürdü: “Sevdiğimiz bir oyuncu. Fakat Beşiktaş’ın disiplin yönetmelikleri var. Bazen futbolcular kendilerini Beşiktaş’ın üstünde görüyorlar.”

Medipol Başakşehir’in puan kaybetmesiyle şampiyonluk havasına girdiklerini belirten Orman, “İnşallah şampiyon oluruz” diye konuştu.

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