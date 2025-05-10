Orman Genel Müdürü Yangınları Önlemede Muhtarlarla Buluştu

ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEDE GÜÇLÜ ADIMLAR

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Denizli’de orman yangınlarını önlemede gayret gösteren köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Yapılan programda konuşan Karacabey, “2024 yılında yangınların yüzde 19’u yıldırım, yüzde 81’i ise insan kaynaklı yangın olup toplamda 8 bin 500 yangın meydana geldi. Orman yangınları ile mücadelemizde dünyanın en başarılı ülkelerinden birisiyiz” dedi. Program, Denizli Bölge Müdürü Ahmet Köle’nin sunumu ile başladı ve ardından muhtarlarla yapılan sohbetle sorunlar dinlendi. Etkinliğin sonunda Karacabey, orman yangınlarını önlemede çaba gösteren muhtarlara sertifikalarını takdim etti. Hiç yangın çıkmamış köy ve mahallelere de öncelik tanınacağını aktardı.

GELİŞMİŞ TEHNİKSEL DESTEK AÇIKLAMALARI

Karacabey, 2025 yılında havadan orman yangınları ile mücadele için 105 helikopter, 27 uçak ve 14 insansız hava aracının görev yapacağını açıkladı. “Türkiye geneline baktığımız zaman, hava araçlarının bir seferde attığı su miktarı 438 ton su atmaktadır” diyen Karacabey, dünyada insansız hava aracını ormanların gözetlenmesi ve yangınların yönetiminde kullanan 2 ülkeden birisinin Türkiye olduğunu belirtti. 14 insansız hava aracının 12’sinin Orman Genel Müdürlüğü’nde yer aldığını, diğer 2’sinin ise ihtiyaç halinde Milli Savunma Bakanlığı’ndan temin edileceğini aktardı.

KARADAN MÜDAHALEDE GÜÇLÜ TAKVİYELER

Karacabey, 2025 yılında karadan orman yangınları için bin 787 arazöz, 2 bin 742 ilk müdahale aracı ve 831 iş makinesiyle destek sağlanacağını belirtti. “Türkiye genelinde kara gücümüzü de artırmaya devam ediyoruz. Bin 786 arazöz ve bunların hepsi bin 600 noktada yer alıyor” diye ekledi. Yangınlara karşı zamanında müdahale için 2 bin 742 aracı da kullandıklarını ifade etti.

GÖNÜLLÜLER VE PERSONEL DESTEĞİ

Karacabey, yangınlara müdahale için Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 25 bin personelin görev başında bulunduğunu ve Türkiye genelinde gönüllü sayısının 130 bini aştığını açıkladı. “Bizden çok daha fazla gönüllü arkadaşlarımız da bulunuyor” diyerek bu sayının önemli olduğuna dikkat çekti. Orman yangınları ile mücadelede, hem resmi hem de gönüllü desteklerin büyük bir ölçek taşıdığını vurguladı.