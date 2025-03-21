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Orman Haftası’nda Ücretsiz Fidan Dağıtıldı

ETKİNLİKTE FIDAN DAĞITIMI YAPILDI

Bozdoğan Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara fıstık çamı fidanı dağıttı. Dağıtım etkinliği, Bozdoğan Orman İşletme Şefliği önünde gerçekleşti. Etkinliğe katılan Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, fidan dağıtımına destek vererek yer aldı.

DOĞAYA KATKI AMAÇLI ORGANİZASYON

Orman Haftası sebebiyle düzenlenen bu etkinlikte, doğaya katkı sağlamak ve yeşil alanları artırmak hedefleniyor. Bu amaçla, vatandaşlara ücretsiz fidanlar dağıtıldı. Bozdoğan Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ilçede ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunan tüm vatandaşlara teşekkür etti ve doğanın korunması için herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

BOZDOĞANLILARIN MEMNUNİYETİ

Fidanlarını alan Bozdoğanlılar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, doğaya katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bu tür faaliyetlerin devam etmesi gerektiğini belirttiler.

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