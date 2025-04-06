Orman İçindeki Baraka Yangında Kül Oldu. Bursa’nın Yıldırım İlçesinde Çıkan Yangında Baraka Yok Oldu

ORMAN İÇİNDEKİ BARA KÜL OLDU

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde ormanlık alanda bulunan bir baraka çıkan yangında tamamen yandı. Fidyekızık Mahallesi Erkan Sokak’ta meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle barakada yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Ekipler yangının ormanlık alana sıçramasını engelleyerek barakadaki alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda baraka tamamen kullanılamaz hale geldi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, benzer olayların önüne geçmek için çalışmalar yapılıyor.