Orman: Kimseden para dilenmedik

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısı’nda sert konuştu. Orman yaşanan mali sıkıntılara değindi ve ‘kimseden para dilenmedik’ ifadesini kullandı.

G.Saray ve Fenerbahçe’ye gönderme yapan Orman, “Bir kez bile kampanya yapmadık, bir kez bile malımızı satmadık” dedi

Beşiktaş’ın 2019 yılı birinci olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı’nda gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, Divan üyelerine yaptığı konuşma sırasında tarihi rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray’a büyük göndermeler yaptı. Şu ana kadar kimseden para dilenmediklerini ifade eden Orman, “F.Bahçe ve G.Saray’dan özür diliyorum ama tabloları anlatmak için bu karşılaştırmayı yapmak zorundayım. Biz 5 sene önce geldiğimiz zaman 326 milyon dolar borcumuz vardı, rakiplerimizin borcu ise bunun yarısındaydı, ayrıca gelirleri de bizden iki kat fazlaydı. Stadyum projelerini bitirmişlerdi. Rakiplerimize bakalım. Bir tanesi iki tane mülk sattı. Diğer rakibimizin yeni başkanları geldi, yeni bir çalışma yaptı ve okuduğum kadarıyla onların da 600 milyon dolara yakın borçları var. Ben, Beşiktaş’ta kimseye malını satalım demedim. Beşiktaş olarak kimsenin kapısına gitmedik, bir kişiden para dilenmedik. Bir kez bile kampanya yapmadık, bir kez bile malımızı satmadık” şeklinde konuştu.

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