ORUMAN MÜHENDİSİ TUTUKLANDI

Antalya’da çalıştığı şirkette 8,5 milyon TL’yi başka hesaplara aktardığı belirlenen orman mühendisi B.G. tutuklandı. 2020-2024 yılları arasında faaliyet gösteren bir şirketin finansal kayıtlarının incelenmesi sonucunda, sahtecilik yapıldığı ve bu miktarın başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi.

OLAYIN DETAYLARI

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, bu dolandırıcılığı gerçekleştiren iş yerinde orman mühendisi olan şüpheli B.G. gözaltına alındı. B.G., ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘güveni kötüye kullanma’ suçlarıyla adli makamlara sevk edildi ve tutuklanma kararı alındı.