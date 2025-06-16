Orman Projesi, 7 Milyon Vatandaşı Destekleyecek

ORMANCILIK PROJESİNİN KAPSAMI VE AMACI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 400 milyon dolarlık ‘İklime Dirençli Ormancılık Projesi’, ormancılık tarihimizin en kapsamlı ve stratejik projelerinden biri olmuştur. Bu proje kapsamında 14 ilde, 7 milyon hektar ormanlık sahada faaliyetler yürütülecek, yaklaşık 7 milyon vatandaşımız doğrudan veya dolaylı olarak bu projeden faydalanacaktır” dedi. Bakan Yumaklı, Ankara’daki bir otelde gerçekleşen ‘Entegre Orman Yangını Yönetimi için Uluslararası İş Birliğinin Geliştirilmesi Çalıştayı’na katıldı. Bu toplantıda Yumaklı, “Böyle bir dönemde, orman yangınları gibi küresel bir meseleye, uluslararası düzeyde çözüm arayan bu anlamlı çalıştaya ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki orman yangınları sadece bir çevre sorunu değildir. Aynı zamanda sosyal, ekonomik, ekolojik ve stratejik sonuçları olan, çok boyutlu küresel bir tehdittir” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNE VURGU

Yumaklı, bu durumun ülkeler arası iş birliğini, bilgi paylaşımını ve ortak hareket kabiliyetini her zamankinden daha hayati hale getirdiğini ifade etti. Türkiye’nin tarihsel birikimi, güçlü kurumsal yapısı, dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarıyla yangınla mücadelede bölgesel bir merkez ve küresel bir çözüm ortağı haline geldiğini belirtti. “Yapay zeka destekli karar destek sistemlerinden insansız hava araçlarına ve farkındalık uygulamalarına kadar çok sayıda yenilikçi yaklaşımı devreye almış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

ORMAN KÜLTÜRÜNÜ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK

2021 yılında yaşanan yangınların, dirençli ve entegre bir ormancılık anlayışının gerekli olduğunu gösterdiğini vurgulayan Yumaklı, “Bu vizyonla, Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 400 milyon dolarlık ‘İklime Dirençli Ormancılık Projesi’, ormancılık tarihimizin en kapsamlı ve stratejik projelerinden biri olmuştur. Bu proje kapsamında, 14 ilde, 7 milyon hektar ormanlık sahada faaliyetler yürütülecek, yaklaşık 7 milyon vatandaşımız doğrudan veya dolaylı olarak bu projeden faydalanacaktır” dedi. Özellikle 2023 yılında yaşanan büyük deprem felaketi sonrası projenin afet dayanıklılığı boyutunun genişletildiğini ve yeni destek mekanizmalarının devreye alındığını belirtti.

HAVADA VE KARADA MÜCADELE YENİLİĞİ

Yumaklı, “Bugün, tarihimizin en geniş hava filosuna sahibiz. 27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA, ormanlarımızı sürekli izlemekte ve kontrol etmektedir. Bu araçlar sadece açık su kaynaklarından değil, ülke genelinde inşa ettiğimiz 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti aracılığıyla da hızlıca su alabilmekte ve yangınlara anında müdahale edebilmektedir. Orman yangınlarıyla mücadelede başarının asıl şifresi, kara gücü ile mücadelede saklıdır” dedi. Bu yıl, 25 bin orman kahramanının, 1786 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 742 ilk müdahale aracı ve 831 iş makinesi ile ‘Yeşil Vatan’a hizmet edeceğini açıkladı.