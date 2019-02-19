Orman: Şenol Güneş ile sözleşmemiz bitiyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ile sözleşmenin sona ereceğini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Dorok Holding ile yapılan anlaşma için düzenlenilen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in kalmak istemesi durumunda kendisiyle anlaşabileceğini dile getiren Orman, Güneş’in sözleşme konusu ile ilgili beyanda bulundu.

İşte Orman’ın açıklamaları:

Cumartesi günü divan toplantımız var. seçimden önceki son divan toplantısı. Tüm üyeleri oraya bekliyoruz.

Fenerbahçe ile önemli bir maçımız var. Ezeli rakibimiz. Vodafone Park’ta güzel bir maç olacak. Maçın oynanacağı gün ve saat bize sorulmadı. Fatih hocamız bize sorulmuyor demişti ben de desteklemişti. Biz ev sahibi takımız bize sorulması lazımdı. Fenerbahçe bizim talebimiz olmadı, sizin gibi basından öğrendik dediler. Fenerbahçe beni arayıp pazartesi oynayabilir miyiz dese centilmenlik adına sıcak bakardık. Biz Norveç’e gittik maç yaptık. Sorduğumuz zaman, 48 saat yeterli, Avrupa’da böyle dediler, tamam dedik. Şimdi ne oldu da Beşiktaş – Fenerbahçe maçını pazartesi günü oynatıyorsunuz?

Beşiktaş’ın taraftarı bir tek İstanbul’da değil. Kocaeli’den Sakarya’dan, Ankara’dan Antalya’dan her yerden maç geliyor. Pazartesi derbi karşılaşmasını koyuyorsunuz. Maç 11’de bitecek, insanlar ertesi gün işe gidecek. Bizle konuşulmadan böyle bir karar vermesini yanlış buluyorum. Birisi Fenerbahçe’ye hizmet edecek, biri Beşiktaş’a hizmet edecek, sonra biri diğerini bastıracak. Böyle bir yapı olmaz.

Bir gün geliyor beni bakanlığa göndermeye çalılşıyorlar, bu muhalefet cephesinin beni yollamak için göndermediği yer kalmadı. Benim için en üst makam Beşiktaş’tır. Federasyon ile alakalı bir düşüncem yok. Kim aday olur bilmiyorum. Şu anki tek konsantrasyonumuz Beşiktaş.

Şenol Güneş ile sözleşmemiz bitiyor, Şenol ağabey kalmak istiyorsa oturur sözleşme imzalarız. Şenol hoca Milli Takım hocalığı yapmak isteyebilir, bunu da çok normal karşılıyorum. Şenol hoca ile sezon sonuna kadar çalışacağız, gitmek isterse saygı ile karşılaşırım”

Federasyondan kırgınlıkla ayrılmış. Milli takım hocalığı yapmak isteyebilir. bunu normal karşılıyorum. Beşiktaş’ta 4 senedir büyük hizmetlerde bulundu. Milli takıma gitmek isterse onun tercihidir. biz sezon sonunda oturup konuşacağız.

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