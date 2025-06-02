Orman Varlığımız 23,4 Milyon Hektara Ulaştı

ORMAN VARLIĞIMIZDAKİ ARTIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002 yılında 20,8 milyon hektar olan orman varlığının şu anda 23,4 milyon hektara ulaştığını vurgulayarak, “Ülkemizin toplam yüzölçümünün tam yüzde 30’unu ormanlarla kapladık, süsledik, zenginleştirdik.” ifadesini kullandı. Etimesgut Havaalanı’nda “Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında” programında yaptığı konuşmada, çevre ve doğa koruma çalışmaları konusunda tarihsel adımlar attıklarını belirten Erdoğan, “Yaratılanı Yaradan’dan ötürü seven, tabiata sadece bu nazarla bakan bir kadro olarak” doğayı koruma gayretinde olduklarını bildirdi. Ayrıca, doğayı koruyarak çocuklara en güzel şekilde teslim etmek için özveriyle çalıştıklarını ifade etti.

AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ VE YATIRIMLAR

Erdoğan, son 23 yılda Gök Vatan ve Mavi Vatan’daki başarıları Yeşil Vatan’a yönelik yatırımlarla taçlandırdıklarını söyleyerek, 2002’den bugüne cennet vatanın dört bir yanına 7,5 milyardan fazla fidan dikildiğini belirtti. “Geleceğe Nefes” temasıyla yürütülen ağaçlandırma kampanyaları sayesinde milyonlarca insanın fidan dikmesine olanak sağlandığını aktaran Erdoğan, yangınlar sonrası zarar gören alanların ağaçlandırılmasını bir yıl içinde tamamlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Yangın felaketlerinin ardından hızla yayılan fotoğrafların çoğunun dezenformasyon amaçlı propaganda olduğunu belirten Erdoğan, bu fotoğrafların Orman Genel Müdürlüğü ile ilişkisinin olmadığını ve birçoklarının muhalefet belediyelerine ait projeler olduğunu vurguladı. Erdoğan, bu tür karalamaların orman teşkilatına ve fedakar çalışanlarına bir hakaret olduğunu belirterek, herkesin bu sorumsuzluklardan uzak durmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağaçlandırma faaliyetlerini kırsal kalkınma hamleleriyle desteklediklerini aktararak, ceviz, badem, keçiboynuzu, lavanta ve defne gibi ürünlerle hem tarımı değerlendirdiklerini hem de köylüye yıllık 25 milyar lira ek gelir sağladıklarını ifade etti. Odun dışı orman ürünlerinin üretimiyle yüzlerce kalemde üretim gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca, sıfır faizli kredi gibi önemli destekler sunduklarını dile getiren Erdoğan, “Köyünde kalarak üretmek, toprağına sahip çıkmak isteyen her vatandaşımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz.” dedi.

Son 23 yılda orman yangınlarıyla mücadelede kaydedilen önemli ilerlemeleri hatırlatan Erdoğan, sahip oldukları teknolojilerle bu alanda büyük başarılara imza attıklarını kaydetti. “2002’de 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi şu an itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopter ile toplam 438 tona yükselttik.” diyen Erdoğan, yangınlarla mücadelede insansız hava aracı kullanımında Avrupa’da birinci, dünyada ikinci ülke konumunda olduklarını belirtti. Yangınları erkenden tespit etmek için yapay zeka tabanlı sistemlerle çalıştıklarını ifade etti.