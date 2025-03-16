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Orman Yangını 6 Dönüm Araziyi Yok Etti

YANGIN BÖLGESİNDE GÖREV ALAN EKİPLER

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yer alan ormanlık alanda meydana gelen yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangın sonucunda 6 dönüm arazi zarara uğradı.

YANGININ SEBEPLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

Yassıgeçit Mahallesi’nde gerçekleşen yangının sebebi henüz belirlenemiyor. Yangın çıktığı anda durumu bildiren kişilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangının daha da büyümesini önlemek amacıyla hızlı bir şekilde çalışma gerçekleştirdi.

INCİLEMENTE BAŞLATILDI

Yangın, kısa bir süre içerisinde kontrol altına alınıp söndürülürken, meydana gelen hasar nedeniyle 6 dönüm arazi kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı.

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