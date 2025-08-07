Haberler

Orman Yangını Hızla Yayılmaya Devam Ediyor

YANGININ ÇIKTIĞI YERDE MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

Arıcak köyü mevkiinde saat 14.00 civarında meydana gelen orman yangınına müdahale devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılarak Karabük-Zonguldak karayolu üzerindeki Yeşil köye kadar ulaştı. Yangın nedeniyle, önlem amaçlı olarak bölgedeki köy boşaltıldı.

VATANDAŞLARIN YANGINI İZLEMEK ÜZERİNE OTURDUĞU ANLAR

Alevler gece karanlığında dikkat çekici bir manzara oluştururken, bazı vatandaşların kamp sandalyelerinde oturup çay içerek yangını izlemeleri gözlerden kaçmadı. Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarına devam ederken, yetkililer vatandaşları yangın alanına yaklaşmamaları ve yangın söndürme çalışmalarını engellememeleri konusunda sürekli uyarıyor.

İnegöl’de Otomobil Yangın Çıkardı

İnegöl'de seyir halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangını söndürdü.
Gözaltına Alınan 4 Şüpheli, Alkollü

Samandağ'da bir parkta tartışma sonrası polise bıçakla saldırmaya çalışan dört alkollü şüpheli gözaltına alındı. Olay, vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı.

