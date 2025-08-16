Orman Yangını İçin Ekipler Müdahale Ediyor

ÇANAKKALE’DE ORMAN YANGINI ÜZERİNE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangını için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem hava hem de karadan müdahale ediyor. Yangın nedeniyle Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyleri tedbiren boşaltıldı. Yangın saat 16.28’de Gelibolu ilçesindeki Tayfur ve Cumalı köyü civarında başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızlı bir şekilde yayılıp geniş bir alana yayıldı.

ORGANİZE MÜDAHALE EKİPLERİ BÖLGEDE

İhbar edilmesiyle birlikte bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına havadan 12 uçak ve 12 helikopter ile, karadan ise 94 arazöz, 3 iş makinesi ve toplamda 560 personelle aktif bir müdahale gerçekleştiriliyor. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı olarak 5 köy tamamen tahliye edildi.