Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bartın’da, Küre Dağları Milli Parkı’nda meydana gelen orman yangını, 7 saat süren yoğun bir müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Ekipler, yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangına müdahale eden ekipler, yangının yeniden alevlenmemesi için büyük bir çaba sarf ediyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki soğutma çalışmaları, yangının olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla sürdürülüyor. Ekipler, yangının izlerini silmek ve bölgeyi tamamen güvenli hale getirmek için çalışmalarını hızlandırıyor. Bu tür olayların önüne geçmek için gereken bir konu olarak, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlerin artırılması gerektiği dikkat çekiyor.