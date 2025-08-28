Haberler

Orman Yangını Mahalleyi Tehdit Ediyor

YANGININ ETKİSİ VE YAYILMA ALANI

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılma özelliği gösteriyor. Yangının çıkış noktası, Eski Marmaracık ve Yeni Marmaracık mahalleleri arasındaki orman olarak belirlenirken, alevlerin Fethiye Mahallesi’nde de etkili olduğu görüldü.

MAHALLELİ UYARILDI

Alevlerin, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi’ne kadar ulaştığı biliniyor. Yangının mahalleye doğru yaklaştığı bilgisini duyurmak amacıyla, 327 nüfuslu mahalledeki camiden anons yapıldı. Anons sırasında, “yangının mahalle sınırına dayandığı” belirtilerek, vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

