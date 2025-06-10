Orman Yangını Yatağan’da Meydana Geldi

MUĞLA’DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Yatağan ilçesinde bir orman yangını meydana geldi. Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü ve yangında 2 hektarlık bir alan zarar gördü.

ÇAKIRLAR MAHALLESİ’NDE YANGIN ÇIKTI

Yangın, Yatağan’ın Çakırlar Mahallesi’ndeki İncekemer mevkiinde saat 10.30 civarında başladı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramasıyla birlikte, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden 1 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 30 orman işçisi yangın bölgesine yönlendirildi.

ALEVLER HIZLA SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle sadece 20 dakikada kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise hala araştırılıyor.