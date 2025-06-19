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Orman Yangınına 12 Helikopter, 2 Uçak

ALEVLERE HAVA DESTEK

Adana’nın Çukurova ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü, yangın söndürme faaliyetleri için bölgede 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 2 greyder ve 3 itfaiye su tankeriyle aktif şekilde yer alıyor.

HAVA ARAÇLARI YANGINI SÖNDÜRMEKTE

Ekiplerin yangına müdahalesine 12 helikopter ve 2 uçak havadan destek veriyor. Bu hava araçlarının katılımı, yangınla mücadelede önemli bir rol oynuyor. Yangının kontrol altına alınması için çabalar sürüyor.

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