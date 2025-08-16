Orman Yangınına Karadan Müdahale Devam Ediyor

ORMAN YANGINI VE MÜDAHALE SÜRECİ

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde başlayan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale etmeyi sürdürüyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, yangın söndürme çalışmalarını Dardanos Yangın Yönetim Merkezi’nden takip ediyor. Yangın, saat 16.28’de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü civarında meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

YOĞUN MÜDAHALE İLE DEVAM EDİYOR

Yangına karadan toplam 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve 985 personel ile yoğun bir müdahale gerçekleştiriliyor. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı olarak Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar ve Kumköy ile Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyleri tahliye edildi.

YETKİLİLERİN İNCELEMELERİ

Bölgede yapılan çalışmaları İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Dardanos Yangın Yönetim Merkezi’nden izleyerek çalışmalara dair yetkililerden detaylı bilgiler alıyorlar.