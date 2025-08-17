Orman Yangınına Müdahale Ediliyor, Yangın Büyüyor

ORMAN YANGINI HIZLA YAYILIYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Yangın, dün saat 16.28’de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köylerinde başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

ARILAR ZARAR GÖRÜYOR

Yangın ihbarının ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere karşı yoğun mücadele ederken, ilave olarak Ilgadere köyünde yer alan ormanlık alanda bulunan arı kovanları da yangından etkilendi ve alevlere teslim oldu. Yanan kovanların yanı sıra alevlerin arasında kalan kaplumbağalar da kameralara yansıdı. Çevrede bulunanlar, hayatta kalan kaplumbağaya su vererek onu rahatlatmaya çalıştı.