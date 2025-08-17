Orman Yangınları Artış Gösteriyor!

YANGINLARDAKİ ARTAN ORANLAR

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 1 Ocak-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında ülkemizde toplam 5 bin 231 yangın vakası gerçekleştiğini bildirdi. Bu yangınların 2 bin 239’unun ormanlık alanlarda, 2 bin 992’sinin ise orman dışı alanlarda meydana geldiğini belirtti. “Bu rakamlar gösteriyor ki yangınların yüzde 57’si orman dışı alanlardan başladı” ifadesini kullandı. Yangınlar özellikle tarım arazileri, makilik alanlar, yol kenarları ve kırsal yerleşimlerde patlak verdi. Rüzgar ve yüksek sıcaklık etkisiyle bu yangınlar kısa sürede geniş orman alanlarına sıçradı ve sonuç olarak toplamda 64 bin 500 hektar alan büyük zarar gördü.

TEHLİKELİ DAVRANIŞLARIN ARTTIĞI GÖRÜLÜYOR

Karacabey, son günlerde artan araç yangınları ve yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinin orman yangınlarının sebepleri arasında yer aldığını dile getirdi. “Orman dışı alanlarda yapılan anız yakma, tarla temizliği sırasında kullanılan ateş, dikkatsizce bırakılan şişe ve cam parçaları büyük bir tehlike” uyarısında bulundu. Küçük bir kıvılcımın bile ekilmiş alanları veya ormanları yok edebileceğini söyledi. “Sıcak hava ve kuru otlar, küçücük bir kıvılcımı bile büyük bir felakete dönüştürebiliyor” şeklinde ekledi. Özellikle otoyol ve tali yollar boyunca çıkan yangınların önemli bir kısmının sürücülerin camdan attığı izmaritlerden kaynaklandığını vurguladı. Araçlarda meydana gelen motor aksamı kaynaklı yangınların da rüzgar yardımıyla hızla yayılarak ormanlık alanlara ulaşabileceğini belirtti.

VATANDAŞLARDAN BEKLENEN HASSASİYET

Orman Genel Müdürü Karacabey, orman ve orman dışı alanlarda ateş yakılmaması gerektiğini ve şüpheli dumanların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne hemen bildirilmesini hatırlattı. Yangın söndürme çalışmalarına engel olacak davranışlardan kaçınılması gerektiğinin önemine de dikkat çekti. “Hem izmarit atmanın hem de araç bakımını ihmal etmenin cezası var. Vatandaşlarımızdan bu konuda en yüksek hassasiyeti bekliyoruz” sözleriyle vatandaşları bilinçlendirdi.