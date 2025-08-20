Orman Yangınları Artıyor, Aşırı Zarar Veriyor

ORMAN YANGINLARINDAKİ ARTIRAN RİSKLER

Brüksel, 20 Ağustos — Avrupa genelinde bu yıl orman yangınları sonucu yaklaşık 895.000 hektarlık alan kül oldu. Bu rakamın 2024 yılının aynı döneminde yanan alanın dört katından fazla olduğu ifade ediliyor. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, yanan alan, geçen hafta 439.568 hektar olarak kaydedilen rakamla karşılaştırıldığında iki katından fazla bir artış gösterdi. Son günlerde orman yangınlarında gözlemlenen hızlı artış dikkat çekiyor.

YANGINLARDA GÖRÜLEN BÜYÜK ARTIŞ

Merkez tarafından yayınlanan son haftalık güncellemelere göre, bu yılki yanan alan miktarı, geleneksel olarak ağustos ortasına kadar görülen 19 yıllık ortalama olan 244.000 hektarın oldukça üzerinde. Avrupa Birliği içerisinde 30 hektardan fazla alanı etkileyen yangınlar büyük yangınlar olarak nitelendiriliyor ve şu ana kadar toplam 1.736 büyük yangın tespit edildi. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 1.185 yangınla kıyaslandığında önemli bir artış gösteriyor. Bu durum, karbondioksit emisyonlarının da bir önceki yıla göre neredeyse üç kat artarak 31,9 milyon tona çıkmasına sebep oluyor.

YANGINLARIN EKONOMİK ETKİLERİ

Merkezin verilerine göre, Avrupa Birliği’nde her yıl ortalama 60.000’den fazla orman yangını meydana geliyor ve bu yangınlar toplamda yaklaşık 500.000 hektarlık bir alanı etkiliyor. Yangınlardan etkilenen alan, Lüksemburg’un yaklaşık iki katı büyüklüğüne tekabül ediyor ve bu durum ciddi can kayıplarına ve yaklaşık 2 milyar euro (yaklaşık 2,33 milyar ABD doları) tutarında ekonomik zarara yol açıyor.