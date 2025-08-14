Orman Yangınları Artıyor, Müdahale Devam Ediyor

Türkiye genelinde artan sıcaklıklar, orman yangınları ile ilgili olumsuz haberleri de beraberinde getiriyor. Çeşitli bölgelerde yangınlar patlak verirken, Aydın-İzmir kara yolundaki bir olay dikkat çekti. K.Ç. yönetimindeki, plakası belirlenemeyen kamyon, İzmir-Aydın Otoyolu’nda park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, yol kenarındaki otluğa ve ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sayesinde, yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangından etkilenen sürücü K.Ç, Germencik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin’den de orman yangını haberi geldi. Silifke ve Anamur ilçelerinde yangınlar çıkarken, Mersin Valisi Atilla Toros, bu yangınlar için müdahalelerin sürdüğünü aktardı. Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi’nde başlayan yangın hakkında bilgi veren Toros, “18 araçla müdahaleye başladık. 2 helikopterimiz havadan müdahale ediyor, 1 helikopterimiz de yolda.” diye konuştu. 18 aracın 5’inin arazöz, 2’sinin itfaiye aracı ve 2’sinin su tankeri olduğunu belirten Toros, Ovabaşı Mahallesi’nin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildiğini ekledi. Ayrıca, Silifke’nin Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın için havadan müdahale 2 uçak ve 9 helikopterle sürdüğünü bildirdi.

Karadan yangınla mücadele, orman teşkilatı, AFAD, jandarma, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile birlikte kamu kurumlarının araçlarıyla devam ediyor. Toros, “Toplam 373 araçla yangına müdahale edecek şekilde hareket ediyoruz. Bu araçların 114’ü arazöz, 67’si orman teşkilatına ait, 44’ü ise su ikmal aracı.” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, 501’i orman teşkilatından 1016 personelin sahada olduğunu ifade etti. Silifke’de yangın sebebiyle 6 mahalle ile bazı yerleşim alanlarının tedbir amaçlı boşaltıldığını hatırlatan Toros, “Toplamda 984 hane boşaltıldı, 1851 kişiyi tahliye etmiş olduk.” dedi. Barınma ihtiyaçları için 3 pansiyonda 372 kapasiteli yerler hazırlandığını ve diğer ilçelerde de kalmak isteyenler için alternatifler bulunduğunu ekledi.

Vali Toros, dünden beri dumandan etkilenen 1 personel ile 16 vatandaşın tedavi sonrası taburcu edildiğini bildirdi. Yangından zarar gören haneler hakkında bilgi veren Toros, “Şu ana kadar ilk tespitlere göre 53 hane yangından zarar görmüş oldu. Özellikle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çadırlı ve Kocapınar mahallelerinde birtakım problemlerimiz var. Bunlarla ilgili tespit çalışmalarımız sürüyor.” diye belirtti.