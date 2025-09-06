Haberler

Orman Yangınları Eğitimi Verildi

EĞİTİMİN VERİLDİĞİ ALAN VE İÇERİK

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından akredite edilen derneklerin üyelerine orman yangınlarıyla mücadele eğitimi düzenliyor. Çakmaklar mevkisinde, Afad’a ait alanda gerçekleştirilen eğitimde yangına müdahale teknikleri, ilk yardım, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, iş güvenliği ile yangınlarda kullanılan araçlarla ilgili teorik bilgiler veriliyor ve uygulamalı eğitim gerçekleştiriliyor. Eğitim sırasında yapılan tatbikat, dron ile görüntüleniyor.

KATILIMCILAR VE DETAYLAR

Eğitim etkinliğine Bölge Müdür Yardımcıları Kemal Yıldız ve Mustafa İşçioğlu, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, İşletme Müdürü İbrahim Kantar, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Mühendisi Bayram Cankut ve İşletme Müdür Yardımcısı Semih Can katılıyor. Ayrıca, bölge müdürlüğü personeli, AFAD İl Müdürlüğü temsilcileri, dernek üyeleri ve gönüllüler de bu önemli eğitimde yer alıyor.

Kunming’de Medya ve Düşünce Forumu

Xinhua'nın Başkanı Fu Hua, Kunming'deki forumda Uruguay'la medya işbirliği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çabaların devam edeceğini ifade etti.
Fenerbahçe, Antrenmanını Sabah Yaptı

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle verilen arada Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenman, core çalışması ve sahada ısınma ile hız geliştirme aktiviteleri ile tamamlandı.

