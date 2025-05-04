Orman Yangınları İçin Farkındalık Kampanyası

ORMAN KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, ormanların korunması ve yangınlara karşı alınacak önlemler konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla geçen yıl başlattığı ‘Orman Benim’ kampanyasını bu yıl da sürdürüyor. 9 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye genelinde 81 ilde etkinlikler düzenlenecek. Bakanlık, iklim değişikliğinin etkileriyle orman yangınlarının riski arttığına dikkat çekiyor ve bu nedenle önleyici stratejilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıyor. Son 10 yılın yangın istatistikleri, orman yangınlarının yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu gösteriyor. Türkiye, bu duruma benzer birçok ülke gibi yangınların önlenmesi ve sayısının azaltılması için tedbirler almayı öncelikli konu haline getirmiş durumda.

KAMPANYANIN DETAYLARI PAYLAŞILDI

İlk kez geçen yıl gerçekleştirilen ‘Orman Benim’ kampanyası, bu yıl 9 Mayıs 2025 tarihinde yeniden, tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak düzenlenecek. Etkinlikler, orman alanları ve çevresindeki yerlerde bulunan çalı ve benzeri yanıcı maddelerin temizlenmesini içeriyor. 7’den 70’e herkesin katılımıyla yürütülecek bu temizlik çalışmaları, yangınlara neden olabilecek çöplerin toplanmasını amaçlıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kampanyanın mesajını aynı tarihte İzmir’de düzenlenecek etkinlikte duyuracak.

GEÇEN YILKİ BAŞARILI SONUÇLAR

Geçen yıl düzenlenen kampanya sırasında, ülke genelindeki ormanlardan toplamda 313 ton çöp toplanarak geri dönüşüme gönderildi. Bu yıl da orman tutkunlarının büyük ilgi göstermesi bekleniyor ve kampanya süresince toplanacak çöpler, yine geri dönüştürülmek üzere değerlendirilecek.