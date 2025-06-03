Orman Yangınları İçin Giriş Yasaklandı

ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

Aydın Valiliği tarafından çıkan karar doğrultusunda, orman yangınlarıyla mücadele amacıyla 1 Haziran’dan itibaren ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Karacasu Kaymakamlığı da bu konuyla ilgili bir uyarıda bulundu. Kaymakamlık, yazılı açıklamasında “Vatandaşlarımızın dikkatine; Aydın Valiliğince ormanlık alanlara 1 Haziran itibari ile giriş yasaklanmış olup önlemlere tüm ilgililerin uymalarını rica ederiz.” ifadelerine yer verdi.

ÖNLEMLERE UYMALISINIZ

Kaymakamlık, yasağa uymayanlar için yasal işlemlerin yapılacağını belirtti. Açıklamada, “İş bu karar ve önlemlere aykırı davranan, mukavemet gösteren ya da uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74’üncü maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesine göre işlem yapılacaktır.” denildi.

VATANDAŞLARDAN DİKKAT BEKLENTİSİ

Yetkililer, bu yasak kararının orman yangınlarının önlenmesi için alındığını ifade ederek, vatandaşların bu kurallara riayet etmelerinin önemini vurguladı. Özellikle yaz aylarında yükselen sıcaklıklar ve kuraklığın orman yangınlarını artırabileceğine dikkat çekilirken, ormanlık alanlarda her türlü şüpheli durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi gerektiği belirtildi.