“Orman Yangınları İnsan Kaynaklıdır.”

ETKİNLİKTE AĞIR KONUŞMALAR YAPILDI

Salıpazarı Orman İşletme Şefliği tarafından Yavaşbey Mahallesi’nde bulunan Hale Ormanı’nda “Orman Benim” adlı etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte bir konuşma yapan Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, orman yangınlarının neredeyse tamamının insanların neden olduğu bir sorun olduğuna vurgu yaptı. Beyazıt, “Kampanya ile hedefimiz, orman yangınlarının sayısının azaltılması, mevcut söndürme kapasitesinin daha verimli kullanılması ve ormanların korunmasına yönelik kalıcı bir toplumsal bilinç oluşturmak” şeklinde konuştu.

KATILIMCILARA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Kaymakam Beyazıt, etkinliğe katkı sunan öğrencilere, öğretmenlere, kamu kurumlarına ve emeği geçen diğer destekçilere şükranlarını sundu. Etkinlikte ayrıca Beyazıt’ın yanı sıra Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, Orman İşletme Şefi Güven Küçük, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, çeşitli öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.