Orman Yangınları Kontrol Altında! Bakan Açıklama Yaptı

ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının kontrolünün sağlandığını bildirdi. Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Bursa, Zonguldak, Bartın, Muğla ve Balıkesir illerindeki yangınların durumuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

YOĞUN MÜCADELE SONUCU KONTROL

Yumaklı, yaptığı açıklamada, “Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına karşı, hava filolarımız, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın gece gündüz demeden yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda, Bursa / İznik, Zonguldak / Merkez, Bartın / Amasra, Muğla / Fethiye, Balıkesir / Edremit yangınlarında tam kontrol sağlanmıştır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Adıyaman / Besni ve Balıkesir Erdek yangınlarının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti.

DİĞER YANGINLARDA DURUM

Bakan Yumaklı, Kocaeli / Karamürsel, Karaman / Ermenek ve Afyonkarahisar / Bolvadin’deki yangınlar için ekiplerin gün boyu süren mücadelelerinin ardından, durumun enerjisini düşürdüğünü aktardı. “Yeşil Vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kamu İşveren Heyeti Protesto Edildi

MEMUR-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında yetersiz teklifleri protesto etmek için 81 ilde çadır eylemleri düzenledi. Sendika başkanı Ali Yalçın, çözüm önerilerini duyurdu.
Alaska’da Trump ve Putin Zirvesi Tamamlandı

Alaska'da yapılan Trump-Putin zirvesi, üç saatlik kapalı oturumla tamamlandı. İki liderin görüşmesinin içeriği basına yansımadı.

