Orman Yangınları Kontrol Altında! Bakan Açıklama Yaptı

ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının kontrolünün sağlandığını bildirdi. Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Bursa, Zonguldak, Bartın, Muğla ve Balıkesir illerindeki yangınların durumuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

YOĞUN MÜCADELE SONUCU KONTROL

Yumaklı, yaptığı açıklamada, “Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına karşı, hava filolarımız, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın gece gündüz demeden yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda, Bursa / İznik, Zonguldak / Merkez, Bartın / Amasra, Muğla / Fethiye, Balıkesir / Edremit yangınlarında tam kontrol sağlanmıştır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Adıyaman / Besni ve Balıkesir Erdek yangınlarının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti.

DİĞER YANGINLARDA DURUM

Bakan Yumaklı, Kocaeli / Karamürsel, Karaman / Ermenek ve Afyonkarahisar / Bolvadin’deki yangınlar için ekiplerin gün boyu süren mücadelelerinin ardından, durumun enerjisini düşürdüğünü aktardı. “Yeşil Vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.