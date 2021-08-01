Muğla’nın Marmaris ve Antalya’nın Manavgat ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 Manavgat ve Marmaris’teki orman yangınlarını görüntüledi.

MSB PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı uydu fotoğraflarında yangının boyutu da gözler önüne serildi.

Söz konusu uydu görüntülerinin yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlara da gönderildiği öğrenildi.