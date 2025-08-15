Orman Yangınları Yaban Hayvanlarını Tehdit Ediyor

ORMAN YANGINLARININ ZARARLARI

Türkiye genelindeki yangınların ormanlık alanlara verdiği büyük zarar dikkat çekiyor. Kuş gözlemcisi Cenk Polat, ormanların yanmasının yaban hayvanlarını avlanmaya daha açık hale getirdiğini belirtiyor. “Ormanların yanması nedeniyle yaban hayvanları avlanmaya açık hale geldi. Bu nedenle avlanmanın yasaklanmasını istiyoruz” şeklinde görüşünü ifade ediyor. 2025 yılında birçok orman yangını yaşandı ve bu durum ormanlık alanların zarar görmesine neden oldu. Başta kuşlar ve yaban hayvanları olmak üzere birçok canlı türü bu yangınlar sonucunda yuvasız kaldı.

NEDENLER VE SONUÇLARI

Kuş gözlemcisi Cenk Polat, orman yangınlarının artmasında insan nüfusunun artışını önemli bir etken olarak gösteriyor. “Bunun en büyük sebeplerinden biri insan nüfusunun artması. Nüfusunun artmasına bağlı olarak da elektrik ve su ihtiyacının artması, ağaçların kesilmesi, ormanların yanması derken yağmurda yağmamaya başladı” diyor. Çanakkale, kuraklığı en çok hisseden iller arasında yer alıyor. Bu gibi sebepler yangınların her sene artmasına neden oluyor. Polat, küresel ısınmanın etkilerinin de artarak devam ettiğine dikkat çekiyor: “2015 yılından bu yana her yıl sıcaklık rekorları kırarak gidiyoruz ve orman yangınları maalesef kaçınılmaz oluyor.”

AVLANMA YASAĞI TALEBİ

Cenk Polat, 16 Ağustos’ta av sezonunun açılacak olmasına değinerek bazı illerde büyük zararlar yaşandığını aktarıyor. “İzmir’de 25 bin hektar, Çanakkale’de 4 bin hektar alan zarar gördü. Bursa, Bolu, Bilecik, Kastamonu gibi illerimizde de yangınlar oldu” şeklinde bilgi veriyor. Yangınlar sonucunda ormanların yanması, yaban hayvanlarının avlanmaya açık hale gelmesine neden oluyor. “Bu nedenle başta bu iller olmak üzere avlanmanın yasak olmasını istiyoruz” diyor. Polat, yanan alanlardaki yaban hayvanlarının yangının ulaşmadığı alanlara kaçtığını belirterek av yasağının olmadığı takdirde bu hayvanların başlarının dertte olacağını ifade ediyor: “Yaşam alanları yanan yaban hayvanlarının kendilerine yeni yer bulabilmeleri çok önemli.” Önlem alınmazsa, bu hayvanların sayılarının her geçen yıl azalmaya devam edeceği konusunda uyarıda bulunuyor.