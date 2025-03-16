Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Çalışması Yapıldı

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, yaz aylarının yaklaşmasıyla orman yangınlarıyla mücadele için Orman İşletme Şefliği ve Elmalı Şefliği ekipleri önemli bir bilgilendirme etkinliği düzenliyor. Etkinlik, Gümüşdere köyünde gerçekleştirildi ve vatandaşlara anız yakmanın tehlikeleri hakkında uyarılar yaparak, yangın riskini azaltma yönünde bilinç kazandırılmaya çalışıldı.

ANIZ YAKIMININ ZARARLARI

Yetkililer, bilinçsizce yapılan anız yakımının çevredeki ormanlık alanlara büyük zararlar verdiğini söyledi. Bu kapsamda, orman yangınlarına karşı alınabilecek önlemlerin yer aldığı broşürler dağıtılarak farkındalık artırıldı. Aynı zamanda, vatandaşlara yeşil alanların korunmasına yönelik yürütülen projeler hakkında da detaylı bilgiler aktarıldı.

Orman İşletme Şefliği, doğal güzelliklerin korunması için vatandaş desteğinin büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, herhangi bir yangın belirtisi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi gerektiğini vurguladı. Yetkililer, doğayı koruma konusunda toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu. Pazaryeri ekipleri, yaz aylarında artan yangın riskine karşı tüm vatandaşları dikkatli ve bilinçli olmaya davet ediyor.