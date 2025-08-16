Orman Yangınlarını Önlemek İçin Av Yasağı

AVLANMA YASAKLARI AÇIKLANDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, orman yangınlarının etkilediği bölgelerde 2025-2026 av döneminde avlanmanın yasaklandığını bildirdi. Genel müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınları, bütün bir orman ekosistemine zarar verdiği gibi, bunun bir parçası olan yaban hayvanlarımızı da maalesef olumsuz etkilemektedir.” ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞLARDAN BEKLENTİLER

Açıklamanın devamında, “Bu nedenle, yangından etkilenen alanlarda 2025-2026 av döneminde avlanmanın yasaklanmasına karar verilmiştir. Yaban hayatının korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliği adına, alınan bu karara tüm vatandaşlarımızın hassasiyetle riayet etmesini bekliyor; yasağa uymayanlar hakkında ilgili mevzuat uyarınca cezai işlemler uygulanacağını hatırlatıyoruz.” denildi. Bu kararla birlikte, doğal yaşamın korunmasının önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.