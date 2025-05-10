Orman Yangınlarıyla Mücadelede Hava Araçları Kullanılacak

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE İÇİN HAZIRLIKLAR

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA’nın görev yapacağını açıkladı. Karacabey, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda 2024 yılında kentte ve Uşak’ta yangın çıkmamış 27 mahallenin muhtarlarına “Yeşil Bayrak” sertifikasının dağıtıldığı törene katıldı. Burada bir konuşma yapan Karacabey, orman yangınlarına karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

İNSAN KAYNAKLI YANGINLAR VE KIRSAL ALAN RİSKİ

Karacabey, orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı çıktığını ifade etti. “Geçtiğimiz yıl ülkemiz genelinde 3 bin 700 orman yangını çıktı. Maalesef kırsal alan yangını dediğimiz 4 bin 800 orman dışı yangına müdahale etmek durumunda kaldık. Ormana sirayet eden bu yangınların en az yarısı kırsal alanda başladı, biz yetişene kadar ormana girdi,” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin yangınlar açısından hassas bir bölge olduğunu, özellikle Çanakkale’den Hatay’a kadar uzanan bölgede risklerin arttığını dile getirdi.

HAVA ARAÇLARININ ÖNEMİ VE İHA KULLANIMI

Yangına müdahalede hava araçlarının rolüne dikkat çeken Karacabey, “İklim değişikliğinin etkisiyle nem hiç olmadığı kadar düştü, sıcaklık yükseldi ve rüzgar şiddeti de arttı. Bu nedenle ormanlarımızın yüzde 64’ü yangına hassas hale geldi,” açıklamasında bulundu. İHA kullanımı konusuna da değinerek, “Dünyada İHA’yı ormanları gözetlemede ve yangınların yönetiminde kullanan iki ülke var. Bir tanesi Amerika, ikincisi Türkiye. Çanakkale’den Hatay’a kadar olan hattı 1 dakika içerisinde aynı noktayı tekrar görecek şekilde konuşlandırmış durumdayız,” şeklinde konuştu. Ormanların bu hattındaki alanın sürekli gözlem altında olduğunu ve teknik ekiplerinin bu görüntüleri canlı olarak takip edebildiğini de sözlerine ekledi.

SERTİFİKA DAĞITIM TÖRENİ

Konuşmaların ardından Karacabey, muhtarlara sertifikalarını takdim etti. Yangınların önlenmesi ve ormanların korunması konusundaki bu tür etkinliklerin önemi bir kez daha vurgulandı.