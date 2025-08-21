Haberler

Ormancıların Genel Müdürü Eskişehir’de Toplandı

ORMAN GENEL MÜDÜRÜ’NÜN ZİYARETİ

Eskişehir’e gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, birim amirleri ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Beraberinde Orman Zararlıları ile Mücadele Dairesi Başkanı Sabri Kızılkaya’nın da bulunduğu Karacabey, çeşitli incelemelerde bulunmak amacıyla Eskişehir’e geldi.

BİRİM AMİRLERİ İLE TOPLANTI

Müdür Karacabey, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve üst yönetim tarafından karşılandıktan sonra birim amirleri ile bir araya geldi. Bu toplantıda, ilgililerden bilgi alıp değerlendirmelerde bulundu.

Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

Van'da şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarı, aşılama sonrası tekrar açıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü, aşı oranının %97'ye ulaştığını duyurdu.
Edirne Valisi Sezer, Gülce’ye park

Edirne'de Vali, 5 yaşındaki Gülce'nin isteği üzerine köye çocuk parkı ve halı saha yapılacağını duyurdu, böylece köydeki tüm çocukların mutluluğunu artırmayı hedefliyor.

